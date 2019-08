Im Medaillentaumel

Einen wunderschönen guten Morgen! Bei den 18. Panamerikanischen Spielen in Lima, die Sonntag zu Ende gingen und an denen 6.680 Sportler aus 41 Ländern partizipierten, die in 420 Wettkämpfen in 39 Sportarten gegeneinander antraten, gewannen die argentinischen »Gauchas« und »Gauchos« nach einem traumhaft goldenen Sonnabend mehr als hundert Medaillen. 32mal Gold, 35mal Silber und 34mal Bronze. Kuba gewann insgesamt drei Medaillen weniger, aber eine goldene mehr, deshalb konnten die Karibik-Heinis uns im Medaillenspiegel anpissen. Vor Argentinien lagen am Ende die USA, Brasilien, Mexiko und Kanada. Die Gastgeber schafften immerhin 39 Medaillen, davon elf goldene.

Es war die 18jährige Agustina Roth, die mit Bronze im BMX-Freestyle die 100. einsackte, am Ende waren es 101, weil José Torres in der gleichen Klasse noch eine Silbermedaille drauflegte. Besser war Argentinien außerhalb Argentiniens noch nie. Roth, die bereits bei den Olympischen Jugendsommerspielen ...