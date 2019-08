»Rechte Strukturen will keiner angehen«

Seit dem 2. Mai organisiert die Berliner Bürgerinitiative »Basta – Wir haben genug« jeden Donnerstag eine Demonstration vorm Sitz des Landeskriminalamts. Das LKA solle »aufwachen« und sein »rechtes Auge öffnen«. Welchen konkreten Missstand prangern Sie an?

Die Tatsache, dass es keine Ermittlungserfolge gibt. Alle Strafverfahren gegen Rechtsextreme hier im Bezirk in den vergangenen Jahren, die uns bekannt sind, wurden eingestellt. Eine Serie von Brandanschlägen auf Autos, zerstochenen Reifen, beschmierten Wohnhäusern, eingeschlagenen Fenstern und zur Explosion gebrachten Briefkästen traf linke Politiker, Gewerkschafter, Lehrer sowie Buchhändler – einige auch mehrfach. Auch wurden sogenannte Stolpersteine, die Naziopfer gedenken, aus dem Pflaster gerissen. Und seit fast drei Jahren terrorisiert eine Gruppe aktiver Neonazis in Neukölln politisch aktive Menschen. Auch bei uns in der Gruppe sind einige Opfer rechter Anschläge geworden. Beweismittel sind aus un...