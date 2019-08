Verdrängung und steigende Mieten sind in Berlin allgegenwärtig und im Bezirk Neukölln ein besonderes Problem. Im Schillerkiez regt sich nun Widerstand gegen die zunehmende Gentrifizierung. Wie ist die Situation in Ihrer Nachbarschaft?

In den letzten gut zehn Jahren hat sich der Schillerkiez enorm verändert. Früher wurde Nordneukölln vor allem als »sozialer Brennpunkt« gesehen, heute hat sich die Lebensqualität für viele verbessert. Das betrifft auch den Umstand, dass der nahegelegene frühere Flughafen Tempelhof damals noch in Betrieb war, während die Fläche heute als großes Areal für Freizeitaktivitäten zur Verfügung steht. Das Problem dabei ist allerdings, dass im Zuge dieser Aufwertung die Wohnkosten im Kiez durch die Decke geschossen sind. Die Mieten sind hier teilweise höher als in Berlin-Mitte. Dadurch werden alteingesessene Neuköllner verdrängt. Diejenigen von ihnen, die noch da sind, fühlen sich zunehmend weniger wohl, weil es an Orten fehlt, die f...