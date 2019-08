Sabotage gegen Erdogan-Regime

Die zentralanatolische Provinz Konya, Hochburg des religiösen Konservativismus in der Türkei, ist für kommunistische Untergrundaktivitäten eher unbekannt. Doch ausgerechnet dort ereignete sich am vergangenen Sonnabend eine schwere Explosion auf einer Hauptstraße im Bezirk Aksehir. Ein Militärkonvoi aus acht Fahrzeugen wurde durch einen am Straßenrand versteckten Sprengsatz zerstört. Zu dem Angriff bekannte sich am Montag die »Vereinigte Revolutionäre Bewegung der Völker« (HBDH). Zahlreiche Soldaten seien getötet oder verletzt worden, während die beteiligten Guerillaeinheiten sicher in ihre Stützpunkte zurückgekehrt seien. Es habe sich um eine Sabotageaktion gegen einen Waffentransport gehandelt, der für die Invasionstruppen an der türkisch-syrischen Grenze bestimmt war, heißt es in einer von der kurdischen Nachrichtenagentur Firat veröffentlichten Erklärung. Ebenfalls am Montag bekannte sich die HBDH zu einem Brandanschlag auf eine Chemiefabrik in der Sch...