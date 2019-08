Kein Ende der Krise

Auch eine Woche nach der Aufhebung der in der Verfassung verankerten Sonderrechte für den bisherigen Bundesstaat Jammu und Kaschmir durch die indische Zentralregierung ist die Lage in der Region weiter angespannt. Aufgrund der anhaltenden Abschottung durch abgeschaltete Telefon- und Internetverbindungen sowie eingeschränkter Bewegungsfreiheit für Journalisten dringen kaum zuverlässige Nachrichten aus dem Gebiet nach außen, auch wenn nach jüngsten Meldungen inzwischen 300 »Spezialtelefone« installiert worden sein sollen.

Nur am Freitag war die von den Behörden verhängte Ausgangssperre temporär gelockert worden, um in dieser mehrheitlich von Muslimen bewohnten Region die Teilnahme an den traditionellen Freitagsgebeten zu ermöglichen. Die Menschen nutzten dies in Srinagar für die ersten größeren Protestaktionen seit Erlass der Beschränkungen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge formierten sich etwa 10.000 Menschen nach dem Ende der Mittagsge...