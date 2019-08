Schimäre in Grün

Ob das Elektroauto zur nachhaltigen Lösung der Verkehrs- und Umweltprobleme der Zukunft beiträgt, mag mancher schon bezweifeln. Dass es diese Probleme sogar verschärfen wird, legt eine Studie von Winfried Wolf dar. In Elektroautos werden große Mengen nur endlich vorhandener Rohstoffe verbaut, u. a. Kupfer und Lithium, die zudem oft in umweltschädigenden und menschenrechtlich unzulässigen Verfahren, z. B. durch Kinderarbeit gefördert werden. In Chile führt der Lithiumabbau zur Zerstörung von nicht regenerierbaren Grundwasserreserven.

Die vielgepriesene Freiheit von schädlichen Emissionen erweist sich als Schimäre, wenn man die Emissionen berechnet, die bei der Produktion, aber auch im Betrieb anfallen, etwa den durch Abrieb der Reifen entstehenden Feinstaub, dessen Menge durch das das große Gewicht der Wagen höher ausfällt.

Ungünstig sieht sogar die Energiebilanz des Elektroautos aus: Die Strommenge die es auf der Straße verbraucht, kann in den nächsten Ja...