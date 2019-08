Neuwahlen in Sicht

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson möchte ausländischen Wissenschaftlern leichteren Zugang zu Visa verschaffen, um britische Universitäten nach dem »Brexit« international konkurrenzfähig zu halten. Spannend an dieser Ankündigung ist weniger der Inhalt, sondern vielmehr die Form, in welcher sie transportiert wurde. Denn Johnson verkündete die Maßnahme nicht wie üblich durch eine Pressemitteilung, sondern durch ein Facebook-Video, welches am 9. August angeblich live aus seinem Büro gesendet wurde und von 450.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden angeschaut wurde.

Johnson signalisiert damit, dass er die moderne populistische Klaviatur beherrscht und vorhat sie zu nutzen. Die meisten britischen bürgerlichen Medien einschließlich der BBC haben sich klar gegen den »Brexit« positioniert, während der EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober der zentrale Aspekt seines politischen Programms ist. Um dies durchzusetzen, plant der Premier die Umgehung und...