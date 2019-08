Form ohne Inhalt, Inhalt ohne Form

Herbert Ihering, der bekannte linke Theaterkritiker und Dramaturg, hatte es sich in den 1920er Jahren zur Angewohnheit gemacht, Rückblicke auf die jeweils letzte Spielzeit der Theater zu schreiben. Er nannte diese »Saisonschluss«, »Saisonfinale« oder schlicht »Die Spielzeit«. Zumeist konzentrierte er sich auf die Geschehnisse in Berlin, die aber zugleich ein Spiegel der Entwicklungen in der Weimarer Republik waren. Dort inszenierten Max Reinhardt, Leopold Jessner und Erwin Piscator, dort wurden Stücke von Bertolt Brecht, Ernst Toller und Ernst Barlach uraufgeführt, dort spielten Gustaf Gründgens und Peter Lorre. In seinen Rückblicken versuchte Ihering, das im Theater Gesehene mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zusammenzudenken. Wer einschätzen will, was auf der Bühne passiert, muss wissen, in welcher Zeit er lebt. Und Ihering wollte ein Theater befördern, das die eigene Zeit zu durchdringen und zu übersteigen vermag. So würdigte er die Verdienste de...