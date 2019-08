In voller Pracht und Herrlichkeit

Man beschäftigt sich notgedrungen nur noch mit Scheißdreck, und wer, sofern er nicht irreversibel seelisch demontiert und, des Mantels des Lebens beraubt, karkassiert ist, wird darob und darüber nicht kirre und irre?

Die Parkbank um die Ecke, am Kopf des Alleenabschnitts, an der Kreuzung. Ein gütiger Sommerabend, und die Bäume werfen bereits die Blätter ab, so früh wie nie. Geregnet hat es wochenlang so gut wie nicht. So gut wie nicht?

Sinnlos zu glauben, sich dem »gemächlichen Reiz des Beobachtens« hingeben, »das Beiläufige, Geduldige und geradezu Langsame« ins Leben heben und auf die »unerwartete Begegnung« hoffen zu können, in der Arnulf Conradi die Augenblicke der »profanen Erleuchtung« (Walter Benjamin) erschaut, die die Wahrnehmung von Vögeln zu gewähren vermag. Hier und allerorten herrscht der Mensch, der endmoderne, in seiner vollen Pracht und Herrlichkeit.

Freund Dirk Braunstein sammelt seit geraumer Zeit die überall sprießenden und gedeihenden u...