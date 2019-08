Frisches Blut für das Kalifat

Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) bleibt eine Bedrohung in Syrien und dem Irak. Die Terrororganisation habe sich nach dem Verlust territorialer Kontrolle zu einer aufständischen Kraft gewandelt, deren Taktik »gezielte Tötungen, Hinterhalte, Selbstmordattentate und das Anzünden von Feldern« beinhalte. So heißt es in einem vom Büro des Generalinspekteurs im US-Verteidigungsministerium, Glenn A. Fine, veröffentlichten Quartalsbericht über die seit 2014 von den USA gegen den IS durchgeführte Operation »Inherent Resolve« (Natürliche Entschlossenheit). Das Pentagon schätzt die Zahl der im Untergrund agierenden IS-Mitglieder auf 14.000 bis 18.000, darunter 3.000 ausländische Kämpfer. Großes Rekrutierungspotential sieht der Generalinspekteur im nordsyrischen Flüchtlingslager Al-Hol, wo sich unter den 70.000 Bewohnern rund 45.000 Familienangehörige von gefallenen oder gefangenen IS-Kämpfern befinden sollen, zwei Drittel seien Kinder und Jugendliche. ...