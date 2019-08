Kein sicheres Land

Die Wahl des neuen guatemaltekischen Präsidenten findet in Zeiten zunehmenden Drucks aus Washington statt. Am 26. Juli hatte Guatemalas Innenminister, Enrique Degenhart, im Weißen Haus seine Unterschrift unter das von der Trump-Administration geforderte »Migrationsabkommen« gesetzt. Dieses erklärt das Land zum »sicheren Drittstaat«, was zur Folge hat, dass alle Asylsuchenden, die auf ihrem Weg in die USA Guatemala durchqueren, an der US-Grenze abgewiesen werden können. Zudem ermöglicht das Abkommen die Abschiebung von in den USA lebenden guatemaltekischen Einwanderern.

Schon vor der Unterzeichnung hatten Menschenrechtsorganisationen gegen die Einstufung als »sicherer Drittstaat« protestiert. Sie kritisi...