»Runder Tisch« zur Ärzteliste geplant

Nach Protesten gegen eine neue offizielle Liste mit Ärzten, die Abtreibungen vornehmen, lädt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bundesärztekammer und weitere Verbände erneut zu einem runden Tisch ein. Dies teilte ein Ministeriumssprecher am Montag mit. Demnach gebe es bei der Erarbeitung der gesetzlich vorgesehenen Liste noch »Verbesserungsbedarf«. Letztlich sollen Frauen »in einer schwierigen Konfliktsituation« notwendige Informationen über Möglichkeiten des Abbruchs einer Schwangerschaft leicht finden können.

Die Bundesärztekammer hatte Ende Juli eine Liste veröffentlicht, die Teil der Neuregelung des Paragraphen 219 a des Strafgesetzbuches ist. Diese Übersicht besteht vorerst allerdings nur aus 87 Einträgen von Arztpraxen und anderen Einrichtungen. Darunter sind 56 in Berlin, 26 in Hamburg, drei in No...