Schüler holen Gewerkschafter ins Boot

Die internationale »Fridays for Future«-Bewegung der Schüler geht weiter. Am vergangenen Sonntag ging in Dortmund ein fünftägiger Kongress zu Ende, an dem sich rund 1.700 Menschen aus dem ganzen Land, die Mehrheit davon Schüler, beteiligten. Mit dabei auch Wissenschaftler und Eltern von »Scientists for Future« und »Parents for Futur«.

Auf dem Programm standen weit über 100 Workshops und Diskussionen, in denen es um die Bekleidungsindustrie, die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, die Solaranlage auf dem Dach der eigenen Schule, um Energiepolitik, Verkehrswende und vieles mehr ging – und um den Kapitalismus. In vielen Gesprächen und Diskussionen wurde klar, dass das größte Hindernis für effektiven Klimaschutz die alten großen Konzerne sind, die sich nicht bewegen wollen. Ihr Geschäftsmodell hängt am Erdöl- und Erdgasverbrauch in der chemischen Industrie, am Verbrennungsmotor im Verkehr, am Braunkohletagebau, der vielleicht nicht mehr rentabel ist, aber dess...