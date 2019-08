Mord im Böhmerwald

In einer ganz normalen Stadt mit ganz normalen Bürgern und dann so etwa: Inzest in der Bürgermeisterfamilie und illegaler Medikamentenhandel. Protagonist Lukas – und mit ihm der Zuschauer – gewinnt einen tiefen Einblick in soziale Verhältnisse, die an der Spaltung der tschechischen Gesellschaft Anteil haben. Folge fünf von acht, weitere im Anschluss. CZ/F/D 2018

Arte, 21.00 Uhr

Deutschland-Bilanz

Ein Land, zwei Seelen

Die zweiteilige Doku (heute Folge zwei) versucht eine Bestandsaufnahme. Besucht werden Menschen in Betrieben und Privatwohnungen, auf Campingplätzen, in wissenschaftlichen Instituten und in einer Ost-Wes...