»Zum Streicheln der Seele«

Vor etwa zehn Jahren hat ein langjähriger SPD-Bundesvorsitzender in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam erklärt, dass der Zusammenschluss von SPD und KPD 1946 zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) in der damaligen sowjetischen Besatzungszone »keine Zwangsvereinigung« gewesen sei. Oskar Lafontaine war kein Vorsitzender und auch kein Mitglied der SPD mehr, als er dies tat. Der heutige Generalsekretär der brandenburgischen SPD, Erik Stohn, hat demgegenüber am vergangenen Donnerstag auf der »Zwangsvereinigung« bestanden. Er tat dies bei der Gründung der Geschichtskommission des Landesverbandes, die im Rathaus des Potsdamer Stadtteils Babelsberg erfolgte.

Hintergrund dieser Aktion ist die Abschaffung der Historischen Kommission beim SPD-Bundesvorstand, die noch von der damaligen Vorsitzenden Andrea Nahles veranlasst worden war. Offenbar schätzte sie es nicht, ihre aktu...