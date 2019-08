Bulldozer gegen Sozialzentrum

Am Dienstag sind im norditalienischen Bologna, das noch immer als »rote Hochburg« gilt, Polizisten im Kampfanzug mit einem gepanzerten Fahrzeug, Bulldozern und Feuerwehrgerät gegen das bekannte Sozialzentrum »Xm24« vorgegangen, um es gewaltsam zu räumen. Wie die römische La Repubblica berichtete, waren die umliegenden Straßen hermetisch abgeriegelt worden.

Das »Xm24«, zu dem auch das Kultur- und Erholungszentrum »Katia Bertasi« gehört, ist weit über die Stadt hinaus für seine Unterstützung sozial bedürftiger Menschen, Flüchtlinge und Migranten und seinen aktiven Widerstand gegen den Ausländerhass der rassistischen Lega von Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini bekannt. In dem parteiunabhängigen und selbstverwalteten Zentrum in der Via Fioravanti am Stadtrand hatten sich laut dem der Demokratischen Partei (PD) nahestehenden Blatt 150 Aktivisten verbarrikadiert. Sie protestierten auf Plakaten und in Sprechchören gegen das gewaltsame Vorgehen der Poli...