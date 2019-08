Galeria-Logistik vor dem Aus

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt zwei Logistikstandorte in Frechen und Erfurt sowie vier kleinere regionale Verteilzentren in Stuttgart, Würzburg, Hannover und Berlin. Der Interessenausgleich und der Sozialplan sollen bereits unterzeichnet worden sein, teilte das Unternehmen am Montag in Essen mit. Aus dem Umfeld des Konzerns heißt es, dass 600 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Verdi befürchtet allerdings, dass weitaus mehr Stellen in Gefahr sind. »Man kann davon ausgehen, dass die angegebenen 600 Stellen nicht der Wahrheit entsprechen«, sagte Günter Isemeyer von Verdi gegenüber jW. »Wir befürchten, dass es zum einem Kahlschlag kommen wird.«

Bereits Ende Juni hatte Verdi gewarnt, dass mehr ...