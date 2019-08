Tarifabschluss bei »Bäderland« in Hamburg

Die hohe Streikbereitschaft hat sich offenbar ausgezahlt. Nach zwei Warnstreiks mit großer Beteiligung haben sich in Hamburg die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die städtische »Bäderland GmbH« (siehe jW vom 30. Juli) in der sechsten Verhandlungsrunde am 29. Juli auf ein Gesamtpaket für die rund 500 Beschäftigten geeinigt. Das teilte Verdi mit. Das Verhandlungsergebnis sieht eine Entgelterhöhung von 205 Euro in zwei Stufen und weitere Verbesserungen vor. Verdi hatte eine Erhöhung des monatlichen Entgelts um 250 Euro und für alle Auszubildenden 100 Euro mehr gefordert.

Seit Juni hatten die Gewerkschaftsvertreter und die Bäderland GmbH, die in Hamburg 26 Hallen- und Freibäder betreibt, über einen neuen Vergütungsvertrag und eine Neufassung des 13 Jahre alten Rahmentarifvertrags verhandelt. Für Kampfbereitschaft bei den Beschäftigten sorgte nicht nur die Tatsache, dass die Bezahlung in der Hansestadt schlechter ist als in Bädern im Hamburger Umland oder...