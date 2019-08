Inoffizielles Gespräch

Bei seinem einstündigen Treffen mit US-Senator Randal Paul am 15. Juli soll Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif über Vorschläge zur »Beendigung der atomaren Sackgasse« zwischen beiden Staaten gesprochen haben. Das behauptete zumindest die Journalistin Robin Wright im Magazin The New Yorker vom 2. August, die die erste und bisher einzige Darstellung des Gesprächsinhalts geliefert hat. Einige seiner Ideen habe Sarif später einer Gruppe von Journalisten mitgeteilt, schrieb Wright.

Unter anderem soll der Außenminister vorgeschlagen haben, das iranische Parlament könne die beiden religiösen Entscheidungen (Fatwas) von Ajatollah Ali Khamenei förmlich als Gesetze beschließen. Der »Revolutionsführer« hatte schon 2003 und nochmals 2010 erklärt, dass der Einsatz von Atomwaffen und deren Herstellung nach islamischem Recht verboten seien. Indessen hat Iran 1968 den Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen (NPT) unterz...