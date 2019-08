Wieder Gewalt in Hongkong

Mehrere tausend Menschen haben am Montag in Hongkong ihre Proteste gegen die Regierung der Stadt fortgesetzt. Ein Streikaufruf von Oppositionellen und des Gewerkschaftsbundes HKCTU wurde in der 7,4 Millionen Einwohner zählenden Stadt allerdings nur mäßig befolgt. Selbst die Organisatoren sprachen von 24.000 Menschen, die ihre Arbeit niederlegen wollten. Trotzdem kam es vor allem aufgrund von Blockaden zu Einschränkungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der zweite große Gewerkschaftsbund Hongkongs, die HKFTU, verurteilte die Ausschreitungen »radikaler Demonstranten«. Man werde Polizei und Regierung der Sonderwirtschaftszone bei der Verfolgung von Straftätern und bei der Wiederherstellung der sozialen Ordnung und Stabilität un...