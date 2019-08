Kärnten und das KZ Loibl Nord

Herr Groll und der Dozent parkten den Kleinwagen beim Zollgebäude vor dem Loibltunnel zwischen Kärnten und Slowenien. Groll führte seinen Freund zu einer Wandtafel unmittelbar neben dem Tunneleingang. Die Tafel war verwittert und schwer zu entziffern. Im Text wurde der Insassen des KZ Loibl Nord gedacht. »Bemerkenswert an der Tafel ist ihr Ort, hier neben der Tunnelwand«, sagte Groll. »Der Tunnel wurde ab 1943 von 1.800 KZ-Insassen aus Mauthausen, überwiegend Franzosen, Polen und Jugoslawen, von beiden Seiten des Berges vorangetrieben, um die Wehrmacht zu versorgen. Während auf der slowenischen Südseite Mitte der 50er Jahre eine Gedenkstätte errichtet wurde, geschah auf der Kärntner Seite nichts. Die Anlage des ehemaligen KZ verfiel. Was der Karawankenwinter übrig ließ – Bretter, Beschläge, Stacheldraht – nahm die lokale Bevölkerung mit. Um 1970 ragte auf dem Boden des ehemaligen KZ ein Fichtenwald in den Himmel. Er verdeckte den Appellplatz, die Reste de...