Glockenläuten gegen Gewalt

Auf Negros, der viertgrößten Insel der Philippinen, drangsalieren Todesschwadronen die Zivilbevölkerung. Allein zwischen dem 18. Juli und Monatsende starben 21 Menschen im Kugelhagel, unter ihnen Kleinkinder und schlafende Personen. Schon am 30. März waren 14 Bauern buchstäblich exekutiert worden. Am 27. Dezember wurden sechs Menschen, am 20. Oktober 2018 neun ermordet.

»Dieser Zyklus von Gewalt und Vendetta erfüllt uns mit größter Besorgnis«, heißt es in einer Ende Juli unterzeichneten gemeinsamen Erklärung der vier katholischen Bischöfe in den beiden Provinzen der Insel, Negros Oriental und Negros Occidental. Die Bischöfe der vier Diözesen San Carlos, Dumaguete, Bacolod und Kabankalan verständigten sich darauf, bis auf weiteres an jedem Abend um 20 Uhr die Glocken zu läuten, um so ihren Protest gegen das Morden kundzutun.

Der regionale Polizeidirektor, Brigadegeneral Debold Sinas, und sein Vorgesetzter General Oscar Albayalde, Direktor der Philippinisch...