Frieden nicht dem Zufall überlassen

Am 6. und 9. August 1945 zerstörten zwei Atombomben der USA die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Der Physiker Albert Einstein, der 1939 US-Präsident Franklin D. Roosevelt durch einen Brief auf die Gefahr aufmerksam gemacht hatte, dass Nazideutschland in den Besitz einer Atomwaffe gelangen könnte, und insofern zur Schaffung der US-amerikanischen Bomben beitrug, warnte nun vor einem atomaren Wettrüsten und der sich daraus ergebenden Gefahr für die Existenz der Menschheit. Am 10. Oktober 1945 veröffentlichte die New York Times eine Erklärung, die Einstein zusammen mit 19 anderen Persönlichkeiten – darunter Thomas Mann – unterzeichnet hatte. Darin heißt es:

Die erste Atombombe hat nicht nur die Stadt Hiroshima zerstört. Sie hat auch unsere traditionellen, längst überholten politischen Ideen endgültig vernichtet.

Einige Tage bevor zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte diese brutale Gewalt der Natur entfesselt wurde, war in Washington die Char...