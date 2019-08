»Schwänzen« in den Ferien

Seit Mittwoch läuft in Dortmund der Kongress der Bewegung »Fridays for Future«, der an diesem Wochenende zu Ende gehen wird. Um ihren Forderungen nach mehr Klimaschutz Nachdruck zu verleihen, demonstrierten Hunderte Aktivisten am Freitag in der Innenstadt mit Sprechchören, Transparenten und Musik. die Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmer auf rund 1.500. Neben Schülern und Studenten beteiligten sich auch die Gruppen »Parents for Future« und »Scientists for Future« an dem Protestzug.

Zum »Fridays for Future«-Sommerkongress werden bis Sonntag mehr als 1.400 junge Aktivisten in Dortmund erwartet. Die erste Veranstaltung dieser Art und Größenordnung soll dem Kennenlernen, der besseren Vernetzung und Stärkung der Bewegung dienen. Bei Podiumsgesprächen und in Arbeitsgruppen wollen sich die Teilnehmer mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels befassen, aber auch methodisches Rüstzeug auf den Feldern Rhetorik oder Kampagnenarbeit erlangen.

