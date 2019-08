»Es gibt dort keine ›moderaten‹ Kräfte mehr«

In einem Kommentar für die ARD-Sendung »Tagesthemen« forderten Sie am 11. Juli die Einstufung der AfD als »rechtsextremistisch«. Daraufhin ging eine Morddrohung bei Ihnen ein. Wie ernst nehmen Sie die?

Die Ernsthaftigkeit kann ich selbst nur schwer beurteilen. Morddrohungen habe ich in der Vergangenheit schon häufiger bekommen, vor allem über die »sozialen Medien«. Die jetzige hatte allerdings eine neue Qualität. Deshalb hat der WDR sich auch dazu entschlossen, Anzeige zu erstatten. Der anonyme Absender ist den Sicherheitsbehörden schon seit längerem ein Begriff, auch weil es schon entsprechende Drohungen gegenüber der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und anderen Kommunalpolitikern von diesem Absender gab. Auch der klare Bezug zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der in dem Schreiben hergestellt wurde, veranlasste den WDR dazu, tätig zu werden.

Der AfD-Kovorsitzende Jörg Meuthen hatte Sie kurz nach dem Kommentar als »totalit...