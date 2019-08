Nachschlag: Tötungsgrund Frausein

Jenny Barke berichtet für den Deutschlandfunk Kultur über Gewalt gegen Frauen in Peru. Mindestens eine halbe Million Hausangestellte, sogenannte Empleadas, arbeiten allein in Lima – 95 Prozent von ihnen sind Frauen. Eine Hausangestellte gehört bei besseren Familien in Peru zum guten Ton. Die Frau putzt, kocht, hü...