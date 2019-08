Als Recht zur Farce wurde

Seit einem Jahr dürfen subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge in Deutschland im Rahmen eines geringen Kontingentes ihre Angehörigen nachholen. In den zwei Jahren zuvor war ihnen der Familiennachzug komplett untersagt worden. Seit 1. August 2018 sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums 9.990 Visa erteilt worden – weniger als bei einem monatlichen Kontingent von 1.000 Personen möglich gewesen wäre. Grund für die Diskrepanz sind die Anlaufschwierigkeiten in den ersten Monaten, in denen jeweils weit weniger als 1.000 Visa erteilt wurden. Das Innenministerium lehnt es allerdings ab, die Diskrepanz auszugleichen.

Der sogenannte subsidiäre Schutz ist weniger umfassend als die reguläre Anerkennung als Asylberechtigter und zunächst auf ein Jahr begrenzt. Seit 2016 wird diese Kategorie vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) immer häufiger genutzt, obwohl bei den meisten Betroffenen – das Gros von ihnen kommt aus Syrien oder Afghanistan – absehbar ...