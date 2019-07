Trump befeuert Krise

Die globale Wirtschaft bleibt im Krisenmodus. Am Mittwoch beendeten Vertreter der USA und Chinas die jüngste Runde ihrer »Handelsgespräche«. Ohne sichtbare Fortschritte. Stellungnahmen der Beteiligten gab es zunächst nicht. Am Abend (Ortszeit; nach jW-Redaktionsschluss) wollte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zudem ihre bisherige Strategie der vorsichtigen Zinserhöhungen beenden. Diese war nicht nur von US-Präsident Donald Trump permanent kritisiert worden. Sie hatte auch das US-Finanzkapital verärgert: Auch das drängt an die monetäre Futterkrippe – vom überschuldeten Staat ganz zu schweigen.

Bereits die sich verdichtenden Gerüchte von einer kleinen Zinssenkung hatten in den zurückliegenden Tagen gereicht, um »beruhigend« auf Anleger/Spekulanten zu wirken. Börsenkurse stabilisierten sich – jedenfalls so lange, bis Trump zu Wochenbeginn einen seiner Tweets absetzte: China solle nicht auf Zeit spielen, sonst gebe es überhaupt kein Abkommen. Dabei ist ...