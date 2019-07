Großes Beben erwartet

Vor zwei Jahrzehnten war die Welt für Sachsens CDU noch in Ordnung. Bei der Landtagswahl im September 1999 kam sie auf satte 56,9 Prozent; der 1990 aus dem Altbundesgebiet eingeflogene Ministerpräsident Kurt Biedenkopf regierte wie ein absoluter Monarch. Wenn in vier Wochen die Landtagswahlen in Sachsen (und in Brandenburg) stattfinden, dürfte die Union hier nicht mal mehr die Hälfte dieses Stimmenanteils erreichen. In beiden Bundesländern zeichnet sich immer deutlicher ab, dass am 1. September wie schon bei der EU-Parlamentswahl im Mai die Konkurrenz von rechts, die AfD, vorn liegen könnte.

Das legen jedenfalls Umfragen nahe. Im Juni zog die AfD in Sachsen hierbei zum ersten Mal an der CDU vorbei. Die letzte Umfrage vom Wochenende sieht zwar wieder die CDU leicht vor der AfD, aber das kann sich bis zum 1. September natürlich wieder ändern. In Brandenburg lag die AfD bei einer Umfrage vom 18. Juli mit 21,3 Prozent bereits relativ deutlich vor den anderen ...