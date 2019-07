Friedenskämpfer willkommen

Die Organisatoren des am Sonntag in Caracas zu Ende gegangenen 25. Treffens des »Forums von São Paulo« haben eine positive Bilanz der Veranstaltung gezogen. Roy Daza, Chef des Vorbereitungskomitees und Sprecher der Internationalen Kommission der Vereinten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV), wertete die Konferenz im Gespräch mit junge Welt als die wichtigste internationale Veranstaltung, die es 2019 in Lateinamerika gegeben habe. Die Blicke vieler Medien, Regierungen, Parteien und Thinktanks aus aller Welt seien auf das Forum in Caracas gerichtet gewesen. Durch die zahlreichen internationalen Delegationen und ihre Beteiligung an den vielfältigen Diskussionen seien die verschiedenen Kämpfe der Volksbewegungen des Kontinents sichtbar geworden. Wichtig sei auch die Rolle gewesen, die Akademiker und Intellektuelle sowie die Jugend ausgefüllt hätten. So hatte es im Anschluss an das Forum eine Regionalkonferenz des Weltbundes der Demokratischen Jugend in C...