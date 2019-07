Brüsseler Beton

Die aktuelle Auseinandersetzung, die zwischen der Schweiz und der Europäischen Union um die Fragen von Lohndumping und Kontrollen zur Einhaltung von Tarifverträgen geführt wird, hat viele Facetten. Doch wie so häufig in der Eidgenossenschaft spielt auch hier die Überzeugung von der eigenen Einzigartigkeit eine große Rolle. Der vielbeschworene Mythos vom »Sonderfall« ist bei Herrn und Frau Schweizer weit verbreitet. Man meint, im am besten organisierten Land mit der besten Lebensqualität weltweit zu leben. Alles, was irgendwie als besonders schweizerisch wahrgenommen wird, seien es der Dialekt, das duale Bildungssystem, das Bankgeheimnis oder auch die Schokolade, wird gerne für so überlegen gehalten, dass man sich im Parlament gar genötigt sah, Gesetze einzuführen, um kommerzielle Werbung, bei der das Schweizerkreuz genutzt wird, einzuschränken.

Dass die Eidgenossen in den Beziehungen mit der EU seit Jahren einen Sonderweg beschreiten, muss also nicht über...