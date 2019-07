Fontane beim Meißeln

»So genau wollte ich’s gar nicht wissen«, sagt man, wenn man es so genau nicht hat wissen wollen. Aber wer, wie die Zürcher Germanistin Regina Dieterle, sich ein halbes Leben mit Theodor Fontane beschäftigt hat, dem fällt es schwer, wenn »längst nicht alles« untergebracht werden kann, wie es in der Nachbetrachtung heißt. Soweit eine Biographie Wissenschaft ist, muss ja auch eher mehr hinein als weniger, weil sich nicht wissen lässt, welches Detail in Zusammenhängen, die noch gar nicht bekannt sind, eine Rolle spielen kann. Doch auch ein Publikum, das eine Biographie nicht bloß als Lebensroman liest, freut sich, wenn es nicht mit jedem Küchenzettel, jedem Schnupfen, jeder Postkarte behelligt wird.

Bilder am Ufer

Voraussetzung und Ergebnis von Dieterles »biographischer Erzählung« sind paradox, denn einerseits soll eine Erzählung nie alles erzählen, andererseits hat sich Fontane als Plauderer verstanden, der Unwichtiges und Wichtiges nicht schied (weil das v...