Problemlösung des Tages: Bürokratieabbau

Um 0,6 Prozent ist der Wohnungsbestand in Deutschland 2018 gestiegen, teilte das Bundesamt für Statistik am Montag mit. Das »Institut der Deutschen Wirtschaft« (IW) wusste schon vergangene Woche Bescheid: Es wird zuwenig gebaut, stellten die Wissenschaftler in einer Studie fest. Schuld sind nicht etwa die leeren öffentlichen Kassen oder die Bodenspekulation. Schuld ist die Bürokratie!

Um das Problem mit der Wohnungsnot zu lösen, braucht es dem IW zufolge, was es immer braucht, wenn marktradikale Thinktanks irgendwelche Lösungen für irgendwelche Probleme propagieren: mehr Anreize für Investoren! Der ...