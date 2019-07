»No TAV«-Bewegung macht weiter

In Italien ist es am Sonnabend erneut zu Protesten der Bewegung »No TAV« gegen die italienische Beteiligung am Bau der Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Turin und Lyon gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANSA berichtet, hätten Umweltaktivisten bei der Ortschaft Chiomonte im Susatal bei Turin ein Eingangstor zu einer Baustelle niedergerissen. Dabei sei es zu Gewalttätigkeiten gekommen. Die Polizei habe Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Wie die Turiner Polizei mitteilte, würden nun Ermittlungen gegen die Demonstranten eingeleitet. Es werde »keine Toleranz für Schläger und Straftäter geben.« Der Bau, so hatte »No TAV« zuletzt während des Verkehrsstreiks am Mittwoch gewarnt, werde zu einer »sozialen Katastrophe« führen. Am Dienstag hatte Premier Giuseppe Conte unter dem Druck der faschistischen Lega grünes Licht für den Baubeginn geg...