Linkes Aufbäumen

Es ist Bewegung in die slowakische Linke gekommen. Nächstes Jahr stehen Parlamentswahlen an, und es sieht danach aus, dass die regierenden Sozialdemokraten der Partei Smer-SD ihre Position nicht werden halten können: Zu viele Korruptionsskandale und Kompromisse mit dem neoliberalen Establishment belasten sie, ihr Personal scheint – dem europäischen Trend entsprechend – ratlos und erschöpft in Depression zu versinken. Der frühere Ministerpräsident Robert Fico ist für viele Menschen im Land zum Symbol des Filzes, der Verstrickungen zwischen Sozialdemokratie und Wirtschaft, geworden.

Derzeit versucht der Journalist, Hochschullehrer und Politiker Eduard Chmelar eine linke Alternative zu Smer-SD aufzubauen. 10.000 Unterschriften will er sammeln, um seine Bewegung »Socialisti.sk« registrieren zu lassen. »Ich wende mich an diejenigen, die erkennen, dass unser Problem nicht Fico ist, sondern ein System, das die Konzentration von Macht überhaupt ermöglicht«, schri...