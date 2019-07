Ex-AfDler will »Farce« beenden

Die AfD-Fraktion im Bundestag bekommt Ärger mit einem ehemaligen Mitglied. Der fraktionslose Abgeordnete Uwe Kamann, der Mitte Dezember 2018 aus der Partei austrat, will mit einer Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments verhindern, dass die AfD in immer neuen Wahlgängen Kandidaten für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten zur Wahl stellen kann. Das Parlament dürfe nicht länger »missbraucht werden, um den Opfermythos einer Fraktion zu bedienen«, sagt Kamann am Montag der Deutschen Presseagentur (dpa).

In der Geschäftsordnung des Bundestags ist vorgesehen, dass jede Fraktion durch »mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten« ist. Allerdings ist kein Abgeordneter verpflichtet, für einen zur Wahl gestellten Kandidaten zu stimmen. Seit Oktober 2017 sind so bereits drei AfD-Bewerber für den Posten durchgefallen, der Burschenschafter und frühere Kommunalpolitiker Albrecht Glaser, die Anwältin Mariana Harder-Kühnel u...