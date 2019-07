Im Sommer sind Freibäder der Inbegriff von Spaß, Erholung und Erfrischung, allerdings nur für die Gäste. Für die meisten Beschäftigten bedeuten sie vor allem Druck und Überlastung, zumindest in den 26 Hallen- und Freibädern der »Bäderland Hamburg GmbH«. »Die Arbeit ist Stress pur, gerade in Zeiten, in denen es wegen des guten Wetters voll ist«, sagte Ole Borgard, für das städtische Unternehmen zuständiger Fachbereichsleiter bei Verdi, im Gespräch mit jW. Die Personaldecke sei dünn, es fehle an Nachwuchs. »Die Kollegen schrubben Überstunden ohne Ende, die sind an ihrer Leistungsgrenze«, so Borgard.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Streikbereitschaft in den aktuell laufenden Tarifauseinandersetzungen in den Bäderland-Betrieben hoch ist. Seit Ende Juni wird über einen neuen Vergütungs- und einen Rahmenvertrag für die mehr als 500 Beschäftigten verhandelt . Bereits am 5. Juli gab es einen Warnstreik mit rund 100 Beteiligten. Als auch die v...