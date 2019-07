AfD Sachsen vor Blamage bewahrt

Nach dreistündiger Verhandlung und zwei Stunden Beratung hat die Präsidentin des sächsischen Verfassungsgerichtshofes, Birgit Munz, am Donnerstag voriger Woche in Leipzig erklärt, dass die Entscheidung des sächsischen Wahlausschusses, die Kandidatenliste der AfD auf nur 18 Bewerberinnen und Bewerber zu kürzen, »mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig« gewesen sei. Anfang Juli hatte die Landeswahlleiterin Carolin Schreck bekanntgegeben, dass wegen formaler Fehler nur 18 der 61 Kandidatinnen und Kandidaten der AfD zur Landtagswahl am 1. September zugelassen würden. Der Wahlausschuss hatte seinerzeit bemängelt, dass die Aufstellung der Liste in zwei getrennten Versammlungen erfolgt sei. Zudem habe die AfD das Verfahren während der zweiten Versammlung geändert: Statt über Einzelkandidaten sei nun über Kandidatenblöcke abgestimmt worden.

Die Leipziger Richter sahen jedoch im Vorgehen des Wahlausschusses eine Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit...