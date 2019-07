Mischmasch der Argumente

Über dem »Freiheitsplatz« (Plac Wolnosci) in Poznan steht an diesem Sommerabend die Luft. Das Thermometer zeigt 34 Grad. Trotzdem ist der 17.000 Quadratmeter große Platz, ein beliebter Demonstrationsort der demokratischen Opposition in Poznan, etwa zur Hälfte mit Menschen gefüllt. Voll fasst der Platz vielleicht 6.000 Leute; es mögen also 2.500 oder 3.000 gewesen sein, die am Donnerstag abend ihre Solidarität mit den angegriffenen Teilnehmern des »Gleichheitsmarsches« der LGBT-Szene im ostpolnischen Bialystok fünf Tage zuvor ausdrücken wollten. Für die Ferienzeit und angesichts der Hitze nicht schlecht. Die Polizei spricht später von 2.000, der offenbar schon vor der Veranstaltung im Stehsatz verfasste Beitrag der Lokalzeitung nennt »einige hundert« Teilnehmer – damit macht man als Lokalreporter nichts falsch.

Für oppositionelle Kundgebungen in Polen hat sich eine spezifische Choreographie herausgebildet: Möglichst viele Redner, die ein »breites Bündnis« ...