Bezirksamt rudert zurück

Das Essen von der Tafel wird in der Hauptstadt nun doch nicht mit den Sozialleistungen verrechnet. Das teilten das Bezirksamt Berlin-Lichtenberg und der Verein Berliner Tafel am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Amt hatte eine frühere Entscheidung durch die Bezirksaufsicht des Innensenats prüfen lassen. Diese wurde damit nun revidiert. »Es ist gut, dass wir eine Klarstellung erwirken konnten«, sagte Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke). So habe man nun Mitarbeitern der Sozialbehörden und Nutzern der Tafel Rechtssicherheit verschafft.

Tafelgründerin Sabine Werth gab sich erleichtert. »Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge«, mahnte sie. Die Lebensmittel seien immer eine freiwillige Unterstützung. »Sie dürfen niemals mit Sozialleistungen verrechnet werden.« Doch ganz gratis ist das Essen bei der Tafel nicht. Wer etwas mitnehmen will, muss zwei Euro oder mehr löhnen, je nach Familiengröße...