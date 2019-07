»An dem Tag wurden sie ein Jahr alt«

Bei einer Sammelabschiebung am 16. Juli wurden nach Informationen des Bayerischen Flüchtlingsrats mindestens 20 Senegalesinnen und Senegalesen von München nach Dakar geflogen. Darunter war auch ein Vater von Zwillingen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Wieso hat die Ausländerbehörde die Abschiebung in diesem Fall veranlasst?

Gute Frage, genau das kritisieren wir. Die Einheit der Familie ist grundgesetzlich zu schützen. Gegenüber dem politischen Willen, Abschiebezahlen zu steigern, scheint dieses Grundrecht aber in den Hintergrund zu rücken. In dem Fall ist das besonders gravierend, weil es sich bei den Zwillingen um sehr kleine Kinder handelt. Am Tag der Abschiebung hatten sie Geburtstag und wurden ein Jahr alt. Der Vater Malick Okeke (Name von der Redaktion geändert, jW) hat sie regelmäßig besucht und betreut. Obgleich seine Vaterschaft anerkannt war, wurde er am 16. Juli morgens in München ins Flugzeug gesetzt und nach Dakar abgeschoben. Als die Mutter...