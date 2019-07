Zwiespältiges Verhältnis

Anfang dieses Monats hat sich der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) mit einer bemerkenswerten Stellungnahme an die eigene Mitgliedschaft gewandt. Er rief diese auf, »Meldungen und Informationen der Polizeibehörden in allen Fällen kritisch zu hinterfragen«. Anlässlich der Presseinformationen der Polizei über die Besetzung des Tagebaus Garzweiler durch Klimaaktivisten verwies der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall auf den Umstand, dass ein Polizeibericht für Redaktionen »eine wichtige Ausgangsinformation, mehr nicht«, sei.

Keinesfalls dürften darin enthaltene Schilderungen und Behauptungen ungeprüft in die Medienberichterstattung Einzug halten, warnte er. Zugleich bezeichnete der Verbandsvorsitzende es als »kritikwürdig, dass nach der Tagebauerstürmung einige Medien die Behauptung der Polizei übernommen hätten«, dass angeblich 16 Polizisten im Rahmen der Proteste verletzt worden seien. So hätten Recherchen eines WDR-Journalisten ergeben, dass lediglich »...