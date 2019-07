Zwei gegen Berlin

Die Entscheidung von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) für die Ansiedlung eines Batterieforschungszentrums in Münster schlägt in den südlichen Bundesländern weiterhin hohe Wellen. In Baden-Württemberg und Bayern wertet man die Entscheidung für Münster – und gegen das an der bayrisch-württembergischen Grenze gelegene Ulm – als Affront gegen die Ballungszentren »automobilwirtschaftlicher Kompetenz«. Der nur leidlich verdaute Schock über Karliczeks Entscheidung veranlasste die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) am Dienstag bei einem Treffen in Meersburg am Bodensee dazu, das strukturelle Verhältnis von Bund und Ländern in Frage zu stellen.

Zwar verlangten die beiden auch 200 Millionen Euro vom Bund für eigene Batterieforschungszentren. Angesichts des zehn Punkte umfassenden Positionspapiers, das die Kabinette im Rahmen des Treffens verabschiedeten, wirkt die Forderung aber fast wie eine Nebensächlichkeit. Di...