Sanierungsstau im Zugverkehr

Egal, was dieser Tage die Frage ist, die Antwort, so scheint es, ist die Bahn. Ob CO2-Steuer oder Flugverbote im Inland, der Zugverkehr passt wie ein Generalschlüssel in jedes Schloss und vermag, jedes Problem zu lösen. Experten und Laien sind sich dennoch einig: Die Deutsche Bahn muss attraktiver, ja vor allem günstiger werden. Trotz der intensiven Debatten über klimaschonendes Reisen und dem Versuch privilegierter Oberschichten, einkommensschwachen Ballermann-Touristen das Fliegen streitig zu machen oder es sogar als »Klimasünde« darzustellen, bietet der Zugverkehr zur Zeit noch keine tragbare Alternative. Seit Jahrzehnten versprechen Verkehrsminister mehr Verkehr auf der Schiene, doch trotz Rekordinvestitionen und Bekenntnissen zum Klimaschutz kommt die Verkehrswende in Deutschland nicht richtig voran.

Zu den exorbitant hohen Preisen und den fast schon »planmäßigen« Zugverspätungen kommt noch eine marode Infrastruktur. Viele Bahnbrücken in Deutschland ...