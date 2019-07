Nach 30 Jahren abgeschoben

Kurdische Institutionen und deren politische und kulturelle Aktivitäten stehen in Deutschland im Visier der Behörden. Zunehmend müssten deren Besucher Repressionen erleiden, kritisierte Stefan Berg, Sprecher des Bündnisses Frieden für Kurdistan, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Die deutsche Staatsräson lasse sich dabei von Einflüssen des türkischen AKP-Regimes leiten. Politisch aktive Kurdinnen und Kurden würden auch hierzulande als »Terroristen« verfolgt – meist auf Grundlage von Verfassungsschutzerkenntnissen – mit fatalen Folgen für die Betroffenen. Ein besonders krasser Fall sei der des seit rund 30 Jahren in Deutschland lebenden Kurden und türkischen Staatsbürgers Zeki T. (Name von der Redaktion verändert), der von seiner Familie in Nürnberg getrennt und abgeschoben worden sei. Seit Anfang des Jahres sei gegen ihn wegen mutmaßlicher Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen ermittelt worden, die das kurdische Gesellschaftszentrum Medya Volkshaus e...