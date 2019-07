Verständnis der Welt

Viele hätten mit ihr den »Pfad vom Kommunismus zum Liberalismus, von der ›großen Erzählung‹ zum Bewusstsein des Eingeschlossenseins in unsere Geschichte, von der Allwissenheit zur Skepsis« ausgetreten, schrieb die ungarische Intellektuelle Agnes Heller in ihrem Buch »Geschichte meiner Philosophie«. Aber wenige haben dies so konsequent und offen getan wie sie.

Fast die gesamte Familie der 1929 geborenen jüdischen Denkerin wurde von den Nazis umgebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg will sie kämpfen, schwankt zwischen Zionismus und Kommunismus, 1947 tritt sie in die ungarische KP ein. Zunächst möchte sie Physikerin werden. Ein Vortrag des aus Moskau zurückgekehrten Georg Lukács an der Budapester Universität überzeugt sie, Philosophie zu studieren.

Als seine Schülerin widmet sie sich nach dem Aufstand von 1956 der »Ren...