Langsame Heilung

Pushpalada ist glücklich. Seit einem Monat ist die 32jährige Teil des Kollektivs von Sivanarul am äußersten Stadtrand von Kilinochchi im Norden Sri Lankas. Sie steht gerade mit einer Kollegin am Reismehlsieb in der großen Betriebshalle. Die junge Witwe, die drei Kinder versorgen muss, hatte bisher keine Arbeit. Nun bringt ihr der Job eine regelmäßige, gesicherte Entlohnung in einer angenehmen, geradezu familiären Arbeitsatmosphäre.

So wie ihr geht es vielen in dem Sozialunternehmen, das seinen Hauptsitz im ehemaligen Bürgerkriegsgebiet Sri Lankas hat. 26 Jahre dauerte der gewaltsame Konflikt zwischen der Armee und den Rebellen der »Befreiungstiger von Tamil Eelam« (LTTE) um einen unabhängigen Staat der tamilischen Minderheit im Norden und Osten der Insel. Seit den 70er Jahren sorgte die buddhistische Mehrheit der Singhalesen für eine Benachteiligung der hinduistischen Minderheit der Tamilen, etwa im Bildungssystem. Buddhismus wurde die bevorzugte Religion...