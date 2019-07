»Da gehste mal gucken«

Der Düsseldorfer Fotograf Richard Gleim ist tot. Ohne den 1941 geborenen Mann, der sich als Künstler Ar/Gee nannte, wäre der westdeutsche Punk zwar auch zu seinen ikonischen Bildern gekommen, aber vermutlich ein bisschen später und sicherlich mit weniger ausdrucksstarken Fotos – in Schwarzweiß, na klar.

Düsseldorf, das war Ende der 70er, Anfang der 80er ja vor allem der Ratinger Hof, in dem sich Musiker von ZK, Fehlfarben, Krupps oder Der Plan hart auf den Füßen herumtrampelten, weil’s knalleng war in dem angesagten Schuppen und die bevorzugte Engtanzsorte nun einmal Pogo hieß. Gleim hatte als ehemaliger Jazzklarinettist mit der Musik selbst nicht so wahnsinnig viel am Hut, er war ja auch ein...