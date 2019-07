»Krieg und Gewalt gezielt verharmlost«

Für das Gruppenfoto für die Altmark-Zeitung, veröffentlicht am 16. Juli, hatten sich alle in Reih und Glied positioniert: Einige Dutzend Kinder winken in die Kameras. Dazu ein paar Lehrer, wohl auch Eltern und etwa 15 uniformierte Bundeswehrsoldaten. »Die Kinder fanden es klasse«, titelte das Blatt mit einem Zitat von Silvia Lehmann, die die Grundschule in Letzlingen leitet.

Peter Haese spricht dagegen von einem »Skandal«. Er ist Mitglied der Bürgerinitiative »Offene Heide«, die sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert für eine zivile Nutzung des Militärgeländes in der Colbitz-Letzlinger Heide einsetzt. Seit vielen Jahren bekomme er mit, wie die Bundeswehr mit Hilfe von Politik und Behörden in das zivile Leben der Einwohner in den Anrainergemeinden des Truppenübungsplatzes Altmark eingebunden wird, sagte er im Gespräch mit jW. Dass sie schon Grundschüler vereinnahmt, hält er für unverantwortlich. »In einem Alter von siebe...