Ende der Idylle

Dreihundert Kilometer fast schnurgerade Küste, Strände aus feinem, weißem Sand, dahinter Kiefernwälder oder Wanderdünen – so kennen und lieben Touristen die polnische Ostseeküste. Wer dieses Bild jedoch noch sehen will, muss sich beeilen. Es herrscht Bauboom. Riesige Hotel- und Appartementobjekte verändern die Landschaft.

Nach einer Studie der polnischen Immobilienfirma Emmerson Evaluation gab es im dritten Quartal 2018 in den Urlaubsorten an der Küste 104 Appartementanlagen. Bis 2020 sollen weitere 56 dazukommen. 7.000 neue Ferienwohnungen sollen so entstehen. Die Preise nähern sich inzwischen jenen polnischer Großstädte und liegen nur noch knapp unter dem Niveau der Hauptstadt. Die Lokalzeitung Glos Szczecinski ermittelte für Swinoujscie im polnischen Teil von Usedom Quadratmeterpreise von knapp 5.000 Zloty (1.200 Euro).

Wie überall, wo die Grundstücke teurer werden, gehen auch die Gebäude in die Höhe. So entstehen in Miedzyzdroje auf der östlich an Use...